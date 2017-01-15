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ضبط 4170 كبسولة منشطة و97 كيلو مكمل غذائى مجهول المصدر بالغردقة

ضبط 4170 كبسولة منشطة و97 كيلو مكمل غذائى مجهول المصدر بالغردقة

تاريخ النشر

تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن البحر الأحمر، من ضبط 4170 كبسولة منشطات متنوعة، و65 أمبول منشط، و97 كجم بودر " مكملات غذائية" مجهولة المصدر وبدون مستندات، تدل علي حيازة مشروعيتها بالغردقة، تم تحرير محضر بالواقعة رقم 10741/2019 جنح أول الغردقة، وأخطرت النيابة العامة.

كما تمكنت مباحث التموين من تحرير 7 محاضر عدم حمل شهادة صحية، و3 محاضر أخرى، لعدم إعلان عن أسعار و2 لإدارة منشأة بدون ترخيص، وأخرى للبيع أزيد من السعر سجائر.


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