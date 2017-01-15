ضبط 4170 كبسولة منشطة و97 كيلو مكمل غذائى مجهول المصدر بالغردقة

تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن البحر الأحمر، من ضبط 4170 كبسولة منشطات متنوعة، و65 أمبول منشط، و97 كجم بودر " مكملات غذائية" مجهولة المصدر وبدون مستندات، تدل علي حيازة مشروعيتها بالغردقة، تم تحرير محضر بالواقعة رقم 10741/2019 جنح أول الغردقة، وأخطرت النيابة العامة.

كما تمكنت مباحث التموين من تحرير 7 محاضر عدم حمل شهادة صحية، و3 محاضر أخرى، لعدم إعلان عن أسعار و2 لإدارة منشأة بدون ترخيص، وأخرى للبيع أزيد من السعر سجائر.



