ضبط 7 أشخاص من عائلتين تشاجروا بالأسلحة النارية بقنا

تبلغ لمركز شرطة نجع حمادى بمديرية أمن قنا من إحدى المستشفيات بوصول ( ربة منزل - تنتمى لإحدى العائلات بناحية حمرا دوم دائرة المركز ) مصابة بطلق نارى ، وتم نقلها لمستشفى آخر لإستكمال العلاج.



على الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية وبسؤال المصابة إتهمت ( مزارع - مقيم بذات العنوان - ينتمى لإحدى العائلات ) بإطلاق عيار نارى من سلاح كان بحوزته فأحدث إصابتها خلال مشاجرة بين أفراد عائلتيهما تبادلوا خلالها إطلاق الأعيرة النارية لخلافات على قطعة أرض زراعية بذات الناحية .



تم إستهداف أفراد العائلتين والناحية بحملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وقطاع الأمن المركزى وإدارة البحث الجنائى بقنا لضبط طرفى المشاجرة وكافة أشكال المخالفات أسفرت جهودها عن ضبط (عدد 7 أفراد من العائلتين طرفى المشاجرة ) وبحوزتهم ( عدد 4 بنادق آلية ) وتنفيذ ( عدد 2 قرار إزالة تعديات بمنزلين مملوكين لمزارعين من العائلتين ) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

