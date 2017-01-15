أجهزة وزارة الداخلية تواصل حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-



فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء : ضبط (عدد 205 قطعة سلاح نارى بحوزة 167 متهم) .. وذلك على النحو التالى:-

(21) بندقية آلية.

(3) بندقية رصاص.

(49) بندقية خرطوش.

(9) طبنجات .

(123) فرد محلى.

(599) طلقة مختلفة الأعيرة .

(40) خزينة متنوعة.

(213) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (82955) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:

(380) حكم جناية.

(24219) حكم حبس جزئى .

(4134) حكم حبس مستأنف .

(43661) حكم غرامة .

(10561) حكم مخالفة .

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (176) قضية مخدرات بحوزة (190) متهم ضُبط خلالها الآتى :

كمية من مخدر البانجو وزنت ( 18.115 كيلو جرام) .

كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 7.980 كيلو جرام ) .

كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 1.431 كيلو جرام ) .

كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 600 جرام) .

كمية من مخدر الفودو وزنت ( 522 جرام) .

عدد (3204) قرص مخدر .

فى مجال ضبط المطلوب ضبطهم وإحضارهم والمراقبين الهاربين: ضبط (58) متهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا مختلفة، (3) هاربين من تنفيذ حكم المراقبة.

فى مجال ضبط عناصر التشكيلات العصابية: : ضبط (4) تشكيلات عصابية ضمت (8) متهمين إرتكبوا (10) حوادث متنوعة.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (25) متهم لممارستهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (298) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (107) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، تبين إيجابية (6) منهم.

فى مجال إعادة المركبات المبلغ بسرقتها إعادة (9 دراجات نارية).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية وإشغالات الطرق: ضبط (26507) مخالفة مرورية متنوعة ، (2538) مخالفة مرافق متنوعة ، (117) قضية بيئة.

فى مجال ضبط قضايا المصنفات : ضبط (30) قضية مصنفات متنوعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.



