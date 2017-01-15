ضبط عصابة تسرق الدراجات النارية فى سوهاج

نجحت مباحث سوهاج فى ضبط عناصر تشكيلين عصابيين تخصصا فى ارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم السرقات.

وأكدت تحريات ومعلومات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج برئاسة العميد عبد الحميد أبو موسى، قيام (عاطلين – أحدهما مطلوب التنفيذ عليه فى 5 أحكام قضائية صادرة ضده فى قضايا سرقات ) بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك متخذان من دائرة مركز شرطة دار السلام والمراكز المتآخمة له مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى وحيازتهما لسلاح نارى وذخائر بدون ترخيص لحماية نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبحوزة أحدهما فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى، وقيامهما بارتكاب 10 جرائم سرقات دراجات نارية بذات الأسلوب، بنطاق مديريات أمن "سوهاج والقاهرة وقنا والدقهلية"، وأرشدا عن 16 دراجة نارية، و10 دراجات مستولى عليهم فى الوقائع السابق الإشارة إليها، 6 دراجات مطموس أرقامهم وجارى فحصهم والاستعلام عن مالكيها .

وأكدت التحريات قيام عاطلين مقيمان بناحية الصوامعة شرق بدائرة مركز أخميم، بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما تخصص فى ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك مُتخذان من دائرة مركز شرطة أخميم والمراكز المتاخمة له مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى وحيازتهما لسلاح نارى وذخائر بدون ترخيص لحماية نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية أسفرت عن ضبطهما.. وبحوزة أحدهما (بندقية خرطوش)، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى وارتكابهما 3 جرائم سرقة دراجات نارية بذات الأسلوب وأرشدا عن 5 دراجات نارية (3 دراجات مستولى عليهم فى الوقائع السابق الإشارة إليها، دراجتين مطموس أرقامهما وجارى فحصهما والاستعلام عن مالكيها.



