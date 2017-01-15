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إحباط محاولة نقل وتهريب وترويج 700 كيلو جرام من البانجوبمحافظة السويس

إحباط محاولة نقل وتهريب وترويج 700 كيلو جرام من البانجوبمحافظة السويس

تاريخ النشر

فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة القائمة على نقل وتهريب وترويج المواد المخدرة فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إعتزام إثنين من العناصر الإجرامية نقل وتهريب وترويج شحنة كبيرة من نبات البانجو المخدر من شرق قناة السويس إلى مدن القناة بغربها بإستخدام سيارة نقل "فنطاس" من خلال إحدى المعديات.. وهما (عاطل مقيم بمحافظة الإسماعيلية- سائق مقيم بمحافظة السويس ومحكوم عليه فى قضية "تبديد").

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس تم ضبطهما بالسيارة المشار إليها فى أحد الأكمنة التى أُعدت لهما وبحوزتهما (230 لفافة كبيرة الحجم تحوى جميعها نبات البانجو المخدر وزنت 700 "سبعمائة كيلو جرام"- مبلغ مالى- 2هاتف محمول).

بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمخدر بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى، وإستخدامهما للسيارة وهاتفى المحمول لنقل وترويج المواد المخدرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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