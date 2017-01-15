حملات أمنية وتموينية ومرورية بعدة محافظات لضبط الخارجين عن القانون

شنت الأجهزة التنفيذية اليوم /الأحد/ في عدد من المحافظات حملات أمنية ومرورية وتموينية; لضبط الخارجين عن القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم. ففي محافظة المنيا, تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي يتكون 4 عاطلين تخصص في ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية, وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 11 حادثا بدائرة القسم ودائرة مركزي شرطة (المنيا - سمالوط غرب). كما تم شن حملات تموينية مكثفة وتم تحرير 9 مخالفات تموينية, وضبط 138 كيلو لحم بقري غير صالحة للاستخدام الآدمي وضبط 4.5 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وضبط 90 مخالفة تموينية و24 مخالفة لضبط أدوية ومحاليل مجهولة المصدر ومستحضرات تجميل غير مرخصة و2 كن دقيق مدعم.





كما تم إزالة 27 حاله تعدm على أراضي أملاك الدولة بمساحة 3225 مترا مربعا, وتم تركيب 150 كشاف ليد ضمن خطة الوحدة المحلية; لإنارة الطرق تيسيرا على المواطنين وللحفاظ على المظهر الحضاري, وضبط 12 مخالفة للقانون 119 لسنه 2008, بالإضافة إلى رفع 149 طن قمامة بقرى مدينة المنيا.





وفي محافظة قنا, نظمت الوحدة المحلية لمدينة فرشوط بالتعاون مع شرطة المرافق, حملة لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات الموجودة بشوارع وميادين المركز, والتي أسفرت عن تحرير 359 مخالفة متنوعة وفي محافظة بني سويف, قامت الوحدة المحلية لمركز بني سويف بشن حملة مكبرة تم خلالها إزالة 970 حالة إشغال متنوعة.





وفي محافظة الشرقية نظمت مديرية الصحة حملة من إدارة التفتيش الصيدلي بالتعاون مع مباحث التموين أسفرت عن ضبط 23 ألفا و251 عبوة دوائية متنوعة وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها أو بيعها ومنتهية الصلاحية ومدرجة بالجدول الأول والثاني للمواد المؤثرة على الحالة النفسية ومنشطات مهربة وبدون فواتير بصيدلية غير مرخصة.







