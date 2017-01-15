المشدد 5 سنوات للمتهمين بخطف فتاة واغتصابها تحت تهديد السلاح

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، 3 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات في اتهامهم بخطف طالبة واغتصابها تحت تهديد السلاح.



صدر الحكم برئاسة المستشار علاء الدين سليمان، وعضوية المستشارين إيهاب حسن نور، ومحمد أحمد هاني، وحضور محمد العوامري وكيل النائب العام، وأمانة سر هشام حافظ.



وأسندت النيابة للمتهمين (الحسين محمد، مصطفى محمود، محمود محسن)، تهمة خطف المجني عليها (سمر.م) بالإكراه، بأن اعترض المتهم الأول طريق المجني عليها بزعم مساعدتها في البحث عن متعلقاتها، حتى تقابلا مع الثاني والثالث ورفعوا الأسلحة البيضاء "مطواة- شومة"، وقادوها إلى مركبتهم واصطحبوها إلى مكان بعيد قاصدين مواقعتها.



وراود المتهمون الفتاة عن نفسها فرفضت، غير أنهم حاصروها وتناوبوا على اغتصابها بالإكراه، وفروا هاربين.



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