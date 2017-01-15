لمؤبد "لسباك" في اتهامه بحيازة والاتجار في مخدر الهيروين بالسلام

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الإثنين، سباكا، بالسجن المؤبد في اتهامه بحيازة مخدر الهيروين بمدينة السلام.

وردت معلومات لمباحث قسم شرطة السلام، مفادها قيام "عبده.ع" وشهرته جمعة، بترويج الهيروين، بالتحريات تأكدت صحة المعلومات، وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم وبحوزته كمية كبيرة من المخدر ومبلغ مالي من متحصلات الاتجار.



واعترف المتهم خلال التحقيقات بالاتجار في مخدر الهيروين بقصد التربح، وأن الكمية المضبوطة بحوزته كان في طريقه لتوزيعها على عملائه.

