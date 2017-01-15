اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

لمؤبد "لسباك" في اتهامه بحيازة والاتجار في مخدر الهيروين بالسلام

لمؤبد "لسباك" في اتهامه بحيازة والاتجار في مخدر الهيروين بالسلام

تاريخ النشر

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الإثنين، سباكا، بالسجن المؤبد في اتهامه بحيازة مخدر الهيروين بمدينة السلام.

وردت معلومات لمباحث قسم شرطة السلام، مفادها قيام "عبده.ع" وشهرته جمعة، بترويج الهيروين، بالتحريات تأكدت صحة المعلومات، وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم وبحوزته كمية كبيرة من المخدر ومبلغ مالي من متحصلات الاتجار.

واعترف المتهم خلال التحقيقات بالاتجار في مخدر الهيروين بقصد التربح، وأن الكمية المضبوطة بحوزته كان في طريقه لتوزيعها على عملائه.

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content