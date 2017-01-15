الداخلية تنفذ أكثر من 86 ألف حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة

نجحت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، على مدار 24 ساعة ، في تنفيذ 86 ألفا و171 حكما قضائيا متنوعا.

وشملت هذه الأحكام تنفيذ 351 حكما جنائيا ، و24 ألفا و151 حكم حبس جزئي ، و4 آلاف و823 أحكام حبس مستأنف ، فضلا عن تنفيذ 45 ألفا و840 حكم غرامات ، و11 ألفا و6 أحكام مخالفات.

واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة.. وجاري استمرار باقي الحملات، تنفيذا للأحكام القضائية الصادرة لضبط المحكوم عليهم.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى رفع معدلات تنفيذ الأحكام القضائية لضبط الخارجين على القانون وعدم إفلاتهم من العقاب بما يسهم في انضباط منظومة تنفيذ الأحكام ويحول دون سقوطها ترسيخا لمبدأ سيادة القانون.



