حبس عاطلين لحيازتهما مخدر الحشيش بمدينة الشروق

أمرت نيابة الشروق وبدر، اليوم الإثنين، حبس عاطلين اثنين، 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهما بحيازة كمية من مخدر الحشيش بمنطقة الشروق.في أثناء مرور قوة أمنية من إدارة تأمين الطرق والمنافذ لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق تمكنت من ضبط عاطلين اثنين حال استقلالهما سيارة وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف المحمول بقصد الاتصال بعملائهما، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والسيارة لتسهيل تحركاتهما.



