الداخلية :استمرار الضربات الأمنية الناجحة ضد مروجى المواد المخدرة

فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية فى إستهداف البؤر الإجرامية التى تتخذها العناصر الإجرامية مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة .. فقد أكدت معلومات وتحريات مجموعات العمل بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارتى البحث الجنائى بمديريتى أمن السويس والشرقية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام كلٍ من:

1. (عاطل ، سبق إتهامه فى قضية "سرقة" ، مقيم بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية ، وله محل إقامة آخر بدائرة قسم الأميرية بالقاهرة ، والمطلوب التنفيذ عليه فى 5 قضايا " سرقة بالإكراه ، إستعمال قوة ، مخدرات ، تبديد" ) .

2. (عاطل ، مقيم بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية ، والمحكوم عليه

فيها بالسجن المؤبد فى قضية "سرقة بالإكراه" ) .

بالإتجار فى المواد المخدرة على نطاق واسع وبخاصة مخدر الهيروين وحيازتهما لأسلحة نارية وذخائر لإستخدامها فى حماية تجارتهما غير المشروعة مُتخذان من منطقة ( أم قمر ) الواصلة بين طريق ( السويس /الإسماعيلية ) الصحراوى بدائرة مركز شرطة فايد بمديرية أمن الإسماعيلية مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بمأمورية من قطاع الأمن العام وضباط إدارتى البحث الجنائى بمديريتى أمن السويس والشرقية مدعومين بمجموعات من قطاع الأمن المركزى ، وبإعداد بعض الأكمنة لضبطهما حال إستقلالهما سيارة ربع نقل وحال مشاهدتهما للقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها ، فبادلتهم القوات إطلاق النيران وتمكنت من السيطرة على الموقف .. أسفر ذلك عن مصرعهما ، وبتفتيش السيارة ضُبط بداخلها الآتى :

كمية من مخدر الهيروين وزنت ( واحد كيلو جرام ) .

عدد ( 2 ) بندقية آلية .

عدد ( 7 ) خزن لبنادق آلية ، وعدد ( 150 ) طلقة من ذات العيار .

عدد ( 2 ) ميزان حساس .

عدد ( 1 ) هاتف محمول .

مبلغ ( 30 ) ألف جنيه .

توكيل للسيارة المضبوطة بإسم شقيق المتهم الأول .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى الإستمرار فى بذل المزيد من الجهود لإستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط العناصر الإجرامية على مستوى الجمهورية .



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