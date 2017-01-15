ضبط تشكيل عصابي انتحل صفة رجال شرطة لسرقة المواطنين بالمرج

فى طار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما العناصر الإجرامية والخارجين على القانون ، وتكثيفاً للملاحقات الأمنية لإستهداف وضبط مرتكبى جرائم الإحتيال والإستيلاء على ممتلكات المواطنين وإنتحال الصفة ..





فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3عاطلين – "لأحدهم م علومات جنائية") ، وبحوزتهم (سلاح أبيض " مطواة "- 2طبنجة صوت - 8 طلقات صوت)..حال إستقلالهم سيارة "مستأجرة " ، وعثر بداخلها على (جهاز لاسلكى "بلاستيكى " - مبلغ مالى - هاتف محمول) ، وبمواجهتهم إعترفوا بالإستيلاء على الهاتف المحمول المضبوط بحوزتهم ، ومبلغ مالى من أحد الأشخاص عقب إيهامه بأنهم رجال شرطة مُستخدمين السيارة والمضبوطات حيازتهم.







أمكن التوصل إلى المجنى عليه ، وبسؤاله قرر بأنه حال سيره بدائرة القسم إستوقفه المتهمين عقب إيهامه بكونهم رجال شرطة وقاموا بالإستيلاء منه على المسروقات المشار إليها.







بتطوير مناقشتهم للربط بينهم وبين القضايا المجهولة إعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة المواطنين بأسلوب " إنتحال صفة رجال الشرطة " وأقروا بارتكاب عدد 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب ، وأضافوا بإنفاق المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية ، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.