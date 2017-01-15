بالفيديو..إصابة 23 شخصا بجراح في حادث تصادم "أتوبيسين " غرب الإسكندرية

أصيب ثلاثة وعشرون شخصا بجراح في حادث تصادم أتوبيسين بالطريق الصحراوي غرب الاسكندرية.



كان مدير أمن الإسكندرية قد تلقى إخطارا من مأمور قسم ثان العامرية ، يفيد بوقوع حادث تصادم أتوبيسين عند الكيلو" 66 " بطريق مصر - إسكندرية الصحراوي، دائرة القسم، ووقوع مصابين.

وعلى الفور ، قام مأمور القسم ، بالانتقال إلى موقع الحادث، حيث تبين من الفحص، اصطدام أتوبيسين تابعين لإحدى الشركات السياحية أثناء خروجهما من منطقة "دير الكينج مريوط" في زيارة لدير ماري مينا ببرج العرب.

وأسفر الحادث عن إصابة ثلاثة وعشرين شخصا من مستقلي الأتوبيسين، تم نقلهم إلى مستشفى العامرية العام لتلقي العلاج. أخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأمرت بانتداب مهندس فني ، وإعداد تقرير لبيان سبب الحادث، فيما كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة.

كما توجه الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الأسكندرية لمستشفى العامرية للاطمئنان على استقرار حالة المصابين



