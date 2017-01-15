مكافحة التهرب الجمركي تضبط شركة بددت أحذية بنحو 13 مليون جنيه

قامت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالقاهرة بتحرير محضر ضبط جمركي لشركة استيراد بددت كمية من الأحذية.

وصرح مصدر مسئول بمصلحة الجمارك, اليوم الخميس, إن الشركة استوردت 11 شهادة جمركية من جمرك بورسعيد بنظام الوارد النهائي وهو عبارة عن أحذية منشأ الصين, مشيرا إلى أنه تم الإفراج عن المشمول مؤقتا تحت التحفظ والتخزين خارج الدائرة الجمركية بمخازن الشركة لحين ظهور نتائج الفحص النهائي من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وأضاف المصدر أن نتيجة الفحص جاءت بالرفض النهائي للمشمول معمليا ووجوب إعادة تصديره أو إعدامه ولم تقم الشركة باتخاذ أية إجراءات لإعادة تصدير الأصناف الواردة أو إعدامها, لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة للتوجه لمقر الشركة, فتبين عدم وجود مقر للشركة أو أية مخازن.

وأوضح أن القيمة للأغراض الجمركية تبلغ 13 مليونا و589 ألفا و295 جنيها, والتعويض المستحق 40 مليونا و767 ألفا و885 جنيها.



