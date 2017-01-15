حملات أمنية ومرورية وتموينية بالمحافظات لضبط الخارجين عن القانون

شنت الأجهزة الأمنية بعدد من المحافظات اليوم /الاثنين/ حملات أمنية وتموينية ومرورية; لضبط الخارجين عن القانون والمخالفين. ففي المنيا, تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 41 قضية تموينية متنوعة, وتنفيذ 1770 حكمkا قضائيk وضبط 23 قطعة سلاح متنوعة بدون ترخيص, و9 قضايا مخدرات متنوعة كما تم تحرير 3866 مخالفة مرورية متنوعة وبتوقيع الكشف الطبي عن تعاطي سائقي الطرق السريعة المواد المخدرة تبين إيجابية 5 حالات.







وفي ملف إزالة التعديات, تم رفع وإزالة 405 حالات إشغال طريق ثابتة ومتحركة ومخالفات نظافة لتحقيق سيولة مرورية للمواطنين وضبط 35 مخالفة على نهر النيل.





وفي بني سويف, ناقش المحافظ المستشار هاني عبد الجابر تقرير لجنة حماية المستهلك والتي تختص بتحقيق الانضباط في السوق ومنع التلاعب والغش التجاري وضبط السلع المخالفة والمنتهية الصلاحية ومنع احتكار السلع التموينية والأساسية وتوفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين.





وتبين من التقرير, أنه تم تحرير 51 مخالفة متنوعة, وضبط 50 كيلوجرام لحوم مذبوحة خارج المجزر و5 كيلوجرامات غير صالحة للاستهلاك الآدمي و7 أجولة دقيق بلدي مدعم. من جهته, قال السكرتير العام المساعد تامر أبو النجا: "إن المحافظ قد أصدر في وقت سابق قراربتشكيل لجنة حماية المستهلك تضم الرقابة التموينية وحماية المستهلك ومباحث التموين والصحة والطب البيطري, وبإشراف كامل مع إدارات التفتيش والمتابعة بديوان المحافظة بهدف توحيد كافة الجهود الرقابية".





وفي أسيوط, أكد المحافظ جمال نور الدين مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتحقيق الانضباط وتطبيق القانون على كل من يخالف القوانين واللوائح, مشيرا إلى أنه تم تحرير 1127 محضرا تموينيا متنوعا خلال حملة اليوم الواحد التي استهدفت الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود ومنافذ البيع المختلفة.



