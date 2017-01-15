الداخلية تواصل حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-



فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء : ضبط (عدد 26 قطعة سلاح نارى ، بحوزة 23 متهم).. وذلك على النحو التالى:

(2) بندقية آلية .

(6) بندقية خرطوش.

(1) رشاش.

(17) فرد محلى.

(28) طلقة مختلفة الأعيرة.

ضبط (176) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (49064) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:

(183) حكم جناية.

(15356) حكم حبس جزئى.

(2956) حكم حبس مستأنف.

(23526) حكم غرامة.

(7043) حكم مخالفة .

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (2) تشكيل عصابى، ضم (5) متهمين، إرتكبوا (9) حوادث سرقة متنوعة.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (104) قضية مخدرات بحوزة (106) متهم، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت (4,390 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (2,780 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (568 جرام ).

كمية من مخدر الشابو وزنت (500 جرام).

كمية من مخدر البودرة وزنت (40 جرام).

كمية من مخدر الأستروكس وزنت (1,080 كيلو جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (45 جرام).

عدد (546) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (21) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (10) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (135) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (13809) مخالفة مرورية.

فى مجال فحص السائقين: فحص (95) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (6) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.



