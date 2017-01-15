إخلاء منزل من 3 طوابق بعد انهيار جزئي بقها دون خسائر بشرية

قررت المهندسة أمل فوزي رئيس مدينة قها بمحافظة القليوبية إخلاء منزل مكون من 3 طوابق إثر سقوط جزء من المبنى بالطابق الأرضي دون حدوث أي اصابات أو خسائر بشرية .

وقالت رئيس المدينة في تصريح اليوم الجمعة, إنه تم إخطار لجنة المنشآت الآيله للسقوط ووضع حراسة على المبنى لحين الانتهاء من إعداد تقرير مفصل بحالته ومعرفة عما إذا كان سيتم هدمه وإزالته أم ترميمه.

وكان اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات مجلس مدينة قها يفيد انهيار جزء بعقار في شارع القناطر الخيرية بالمدينة , وتبين أن الانهيار بجزء من عقار مكون من 3 طوابق ويقطن به 4 أسر ولم يسفر الحادث عن أي خسائر بشرية سوى تلفيات بمخزن أدوات كهربائية نتيجة سقوط سقف الطابق الأرضي عليه وتم تحرير محضر بالواقعة.



