إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بالشرقية

أصيب 5 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور فى حادث تصادم، صباح اليوم، أمام قرية البيروم بطريق "فاقوس - الزقازيق" بمحافظة الشرقية.







أصيب 5 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور فى حادث تصادم، صباح اليوم، أمام قرية البيروم بطريق "فاقوس - الزقازيق" بمحافظة الشرقية.







تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، بوقوع حادث تصادم بطريق "فاقوس - الزقازيق" أمام قرية البيروم دائرة مركز فاقوس.





وتبين من التحريات الأولية، تصادم سيارة مكروباص بدراجتين بخاريتين، ولاذا قائد السيارة بالفرار، وأسفر الحادث عن إصابة 5 شباب من مستقلى الدراجتين، بينهم حالة خطرة لشاب يدعى "السيد محمد عتمان" مصاب بكسر بقاع الجمجمة وكسور بالظهر.





وتبين من التحريات الأولية، تصادم سيارة مكروباص بدراجتين بخاريتين، ولاذا قائد السيارة بالفرار، وأسفر الحادث عن إصابة 5 شباب من مستقلى الدراجتين، بينهم حالة خطرة لشاب يدعى "السيد محمد عتمان" مصاب بكسر بقاع الجمجمة وكسور بالظهر.







