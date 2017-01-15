حملات على محطات الوقود لضبط الاسعار ومنع التهريب باسيوط

شدد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط على تكثيف حملات الرقابة التموينية على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بمختلف قرى ومراكز المحافظة لمنع اى تلاعب بالاسعار والالتزام بالاسعار الرسمية المقررة ومحاربة تهريب المواد البترولية المدعمة للاتجار بها فى السوق السوداء لضمان وصول الدعم لمستحقيه .







وأشار محافظ أسيوط الى انه تم تحرير محضر لاحدى محطات الوقود بقرية بنى هلال التابعة لمركز القوصية بناء على شكوى المواطنين بامتناعه عن البيع للجمهور بقصد التلاعب بالاسعار والتربح الغير مشروع مؤكدا على اتخاذ اجراءات حازمة لضبط الاسواق ومنع لاتلاعب بالاسعار او الاتجار بالمواد البترولية المدعمة فى السوق السوداء .





واضاف محمد اسماعيل وكيل وزارة التموين بالمحافظة الى انه تم شن عدة حملات مكبرة على قرى ومراكز المحافظة للمرور على معظم محطات تمويل السيارات ومستودعات البوتاجاز وتبين ان معظمها يزاول نشاطه والبيع بالأسعار الرسمية والقليل من المحطات يتعامل في السوار فقط أو البنزين فقط وتم التاكد من عدم وجود أي كميات اخري بالخزانات.

لفت الى انه تم تحرير محضر بإحدي العهد الباطنية بقرية بني هلال بمركز القوصية لامتناعه عن البيع للمواطنين وتم التحفظ علي الكميات الموجودة بالخزان وتم تحرير محضر بالمخالفة لصاحب المحطة المدعو " أ. م. أ. ع " وذلك لمخالفته أحكام المرسوم بقانون 163لسنة 1950 لحجبه كمية من المواد البترولية وامتناعه عن بيعها للجمهور بقصد التلاعب بالأسعار والتربح جراء ذلك .







