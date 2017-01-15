ضبط تشكيل عصابي يضم 13 متهما للاتجار فى المخدرات

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من ضبط تشكيل عصابى ضم 13 متهما، لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك.







وأشارت التحريات إلي قيام التشكيل العصابي بغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المشار إليها من خلال عدة أساليب من بينها شراء (أراض زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات).







وقدرت تلك الممتلكات بحوالى 55 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.







