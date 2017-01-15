القبض على عاطلين لسرقتهما الشقق السكنية بمنطقة الزيتون

نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، فى القبض على عاطلين أثناء سرقتهما للشقق السكنية، والاستيلاء على محتوياتها لشراء المواد المخدرة بمنطقة الزيتون، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة الزيتون، بلاغا من الأهالى يفيد بقيام عاطلين بسرقة عدد من الشقق السكنية بدائرة القسم.

على الفور، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم القبض عليهم وبحوزتهما أموال و مشغولات ذهبية، واقتادهم رجال المباحث إلى القسم وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.



