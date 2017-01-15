ضبط 4 عناصر إجرامية لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة

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تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية عقب تقنين الإجراءات من ضبط 4 عناصر إجرامية (سبق إتهام أحدهم فى جناية مخدرات ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية سرقة ) .. لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة .. وبحوزتهم الآتى :
بندقية خرطوش .
فرد خرطوش محلى الصنع .
عدد ( 6 ) طلقات خرطوش .
كميه من مخدر الهيروين وزنت ( 180 جرام )
مبلغ مالى قدره ( 4000 جنيه ) .
بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدره بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية تجارتهم والمبلغ المالى من حصيلة البيع .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
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