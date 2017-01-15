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جمارك مطار برج العرب تحبط محاولتي تهريب أدوية وأقراص مخدرة

جمارك مطار برج العرب تحبط محاولتي تهريب أدوية وأقراص مخدرة

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أحبطت جمارك مطار برج العرب محاولتي تهريب كمية من الأدوية وعدد من الأقراص المخدرة. وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك في تصريح اليوم الإثنين إنه تم الاشتباه في راكب مصري قادم من جدة, وبتفتيش حقائبه تم العثورعلى كمية كبيرة من الأدوية.

 وأضاف المصدر أنه تم الاشتباه أيضا في أحد الركاب القادمين من إيطاليا, وبتفتيش أمتعته الشخصية تبين وجود 78 قرص "كونترمال" المخدر و4 علب بخاخ إسبراي لنفس المخدر.

 وأشار إلى أن محمود فرغلي مدير عام جمارك الموانىء الجوية قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط  جمركي وتحريز المضبوطات. 


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