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إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة بزارعي ملوي

إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة بزارعي ملوي

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أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالقرب من مدخل ملوى الزراعي، تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي العام.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارا من العقيد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية، بورود بلاغ من الدكتور إسحق إبراهيم فارس مدير مستشفى ملوي العام بوصول 6 مصابين إثر حادث انقلاب سيارة بالطريق الزراعي " القاهرة - أسوان "، المار على مركز ملوى.

أسفر الحادث عن إصابة كل من: قاسم منصور، 31 عاما، وعلاء عطية، 19 عاما، وإسلام إبراهيم، 15 عاما، جميعهم مقيمون بمركز أبوقرقاص الواقع جنوبى محافظة المنيا، ومصابون بحسجات وكدمات متفرقة بالجسد،و3 اشخاص اخرين مجهولين .

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادثة لتسيير حركة السير بالطريق الزراعي.


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