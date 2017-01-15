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احباط محاولة تهريب أدوية ومستحضرات التجميل بمطار برج العرب

احباط محاولة تهريب أدوية ومستحضرات التجميل بمطار برج العرب

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أحبطت جمارك مطار برج العرب الدولي محاولة تهريب كمية من الأدوية ومستحضرات التجميل.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك -في تصريح اليوم السبت- إنه تم الاشتباه في راكب مصري قادم من دبي, وبتفتيش حقائبه تبين وجود 627 عبوة أدوية ومستحضرات تجميل منشأ إيطالي, مشيرا إلى أن قيمة التعويضات المستحقة بلغت 200 ألف و120 جنيها. 

وأشار إلى أن محمود فرغلي مدير عام جمارك الموانئ الجوية قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات. 



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