حبس 3 متهمين لترويجهم المخدرات بالقاهرة الجديدة

قررت نيابة القاهرة الجديدة حبس 3 أشخاص، متهمين بالتخصص في جلب وتهريب وترويج المواد المخدرة بحوزتهم كمية من المواد والأقراص المخدرة مختلفة الأنواع، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان قد تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط تشكيل عصابي تخصص في جلب المواد المخدرة وترويجها على عملائهم داخل البلاد، متخذين من دائرة قسم شرطة التجمع الأول مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وتمكنت مباحث الدائرة رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامي وهم: ( شخصان يحملان جنسية إحدى الدول العربية مقيمان بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وعاطل مقيم بدائرة قسم شرطة العبور بالقليوبية.