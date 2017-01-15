نتائج جهود قطاع أمن المنافذ خلال 24 ساعة فى مجال ضبط جرائم التهريب

فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.



فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. وذلك على النحو التالى:

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (2) قضية تهريب (ملابس أجنبية الصنع) .

فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط (4) قضايا تهريب مبالغ مالية بالجنيه المصرى.. بإجمالى مبالغ مضبوطة أكثر من 150 ألف جنيه.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة : ضبط (2) قضية تهريب مواد مخدرة .

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (22) قضية ( مزاولة مهنة بدون تصريح ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح ، مخالفات السائقين ، إنتهاء فترة التصريح ).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (267) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (157) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات": ضبط عدد (5) قضايا متنوعة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.



