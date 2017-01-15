ضبط عنصر إجرامى بحوزته 40 طربة لمخدر الحشيش بالجيزة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية المتاجرين بالمواد المخدرة.. فقد أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة الطالبية قيام عنصر إجرامى (مقيم بمحافظة مرسى مطروح - سبق إتهامه فى قضيتى "مخدرات، سرقة مسكن " ، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى عدد 4 أحكام قضائية صادرة ضده فى قضايا تبديد ) بالإتجار فى المواد المخدرة متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.





عقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة أسفرت إحداهما عن ضبطه حال سيره بسيارة ملاكى بدائرة القسم .. وبحوزته ( عدد 40 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام ، هاتف محمول ، مبلغ مالى ) .





بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه وإستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .



