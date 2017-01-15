ضبط خمسة افراد بتهمه السطو على مزرعة دواجن والاستلاء على 300 الف جنيه

تمكنت الشرطة من ضبط خمسة من مرتكبى واقعة السطو على مزرعة دواجن والإستيلاء على 300 ألف جنيه بالإكراه حيث وصل بلاغ لمركز شرطة الزقازيق بمديرية أمن الشرقية من أحد المواطنين (مُقيم بدائرة مركز شرطة الإبراهيمية) أنه حال تواجده بمزرعة دواجن ( مستأجرة ) بدائرة المركز ، فوجئ بحضور أربعة أشخاص ملثمين بحوزة أحدهم (بندقية آلية) مستقلين سيارة ملاكى وإستولوا منه على مبلغ مالى قدره ( 300 ألف جنيه ) كرهاً عنه وفروا هاربين .

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالشرقية توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 6 أشخاص (لهم معلومات جنائية- إثنين منهم مقيمين بالشرقية وباقى المتهمين مقيمين بالدقهلية) .. كما أسفرت الجهود عن تحديد أماكن إختبائهم بمحافظتى الدقهلية والإسكندرية .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمين بعدة مأموريات تنسيقاً وإدارة البحث الجنائى بمديريتى أمن ( الدقهلية ، الإسكندرية ) أسفرت جهوده عن ضبط ( عدد 5 من مرتكبى الواقعة ) .

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة بالإشتراك مع المتهم الهارب وقرر أحدهم إتفاقه مع المتهمين على سرقة المبلغ المالى لعلمه بموعد بيع إنتاج المزرعة، وأرشدوا عن (عدد 2 بندقية آلية من بينهم البندقية الآلية المستخدمة فى الواقعة ، وعدد 18 طلقة نارية من ذات العيار ، عدد 2 بندقية خرطوش وعدد 6 طلقات خرطوش من ذات العيار ، دفتر توفير بإسم أحد المتهمين مودع به مبلغ مالى قدره 50 ألف جنيه من ضمن المبلغ المالى المستولى عليه ، مبلغ مالى قدره 31600 جنيه ، السيارة المستخدمة فى الحادث ) وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية ، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الأول .



