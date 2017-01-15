ضبط مسجل خطر لقيامه بالحفر والتنقيب عن الإثار بمنطقة صحراوية بقنا

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة القائمين على أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا، قيام (مسجل شقى خطر - مقيم بدائرة مركز شرطة فرشوط) بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنطقة الظهير الصحراوى الكائنة بالقرب من طريق الملفات (المؤدى إلى محافظتى "الأقصر والوادى الجديد") على الطريق الصحراوى الغربى بدائرة مركز شرطة أبو تشت والإستعانة بآخرين.





عقب تقنين الإجراءات، تم إستهداف المنطقة المشار إليها بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام والإشتراك مع مديرية أمن قنا، مدعومةً بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى، أسفرت عن ضبطه حال قيادته سيارة ملاكى، وبرفقته (5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة فرشوط)، والعثور بالمنطقة الجبلية على حفرة قطرها (2متر بعمق 2,5 تقريباً، ومكان لإعاشة القائمين بأعمال الحفر والتنقيب، والأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب)، وبمواجهته إعترف بقيامه بالحفر والتنقيب عن الآثار بمشاركة المتهمين المضبوطين، وبمواجهة باقى المتهمين، أقروا بإتفاقه معهم على القيام بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار مقابل مبلغ مالى.،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



