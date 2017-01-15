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جمارك شرق بورسعيد تحبط محاولة تهريب 560 كجم حشيش

جمارك شرق بورسعيد تحبط محاولة تهريب 560 كجم حشيش

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أحبطت الإدارة العامة لجمارك شرق التفريعة ببورسعيد بالتعاون مع فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائي محاولة تهريب كمية كبيرة من مخدر الحشيش.

 وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك -في تصريح له اليوم الأحد- إنه بناء على إخبارية بوجود أصناف ممنوعة داخل حاوية واردة من سوريا لميناء شرق بورسعيد بها تفاح, تم تشكيل لجنة جمركية للمعاينة.

 وأضاف المصدر أنه بالمعاينة الفعلية تبين وجود 2700 قطعة (فرش) بها مادة بنية اللون تشبه جوهر الحشيش المخدر بوزن قائم 560 كيلو جراما داخل أكياس من لدائن. وأشار إلى أن يسري رجب رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة قرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المضبوطات وإخطار الجهات المختصة .


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