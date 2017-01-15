القبض على المتهمين بسرقة توكتوك بالإكراه وإصابة صاحبه بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، من ضبط مرتكبي واقعة سرقة مركبة "توك توك" بالإكراه.

البداية كانت بتلقي قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من أحد المواطنين، بقيام شخصين (حددهما) باستدراج نجله (يعمل سائق توك توك ، 22 سنة) بالتوك توك قيادته إلى قطعة أرض زراعية بمنطقة كفر طهرمس بدائرة القسم، وهدداه باستخدام سلاح نارى وأبيض (فرد خرطوش - كتر )، واستوليا منه على مركبة "التوك توك" خاصته، ولدى محاولة نجله الهرب أطلق أحدهما عياراً من الفرد فأصاب ابنه برش بفخذه الأيمن.

عقب تقنين الإجراءات أسفرت الجهود عن ضبط المتهمين سائق توك توك وعاطل، "لهما معلومات جنائية" ، وبحوزتهما السلاحان المستخدمان (فرد خرطوش- كتر) ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة ، وأرشدا عن مركبة "التوك توك"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



