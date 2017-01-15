إلقاء القبض على مرتكبى واقعة مقتل سائق وسرقة سيارته

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة بالعثور على سيارة بترعة الرياح البحيرى بناحية قرية القطا بدائرة المركز، وما قرره مالك السيارة بأنها كانت بحوزة سائق مقيم بمحافظة المنوفية للعمل عليها.







فقد تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن السائق كان بصحبته (3 أشخاص- مقيمون بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية تم ضبطهم.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب واقعة مقتل السائق بقصد سرقة السيارة، حيث إستقلوا السيارة بصحبته بدعوى توصيلهم لمنطقة أبوغالب بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، مقابل أجر مادى، وحال سيرهم بالطريق قاموا بالإعتداء عليه وطعنه بسلاح أبيض، وألقوا بجثته بنهرالنيل وكذا متعلقاته والسلاح المستخدم، وإستولوا على السيارة وهاتفه المحمول.







عقب ذلك قام أحدهم ببيع الهاتف المحمول، وفشلوا فى بيع السيارة لوجود آثار دماء بمقاعدها، فتخلصوا منها بمكان العثور عليها خشية ضبطهم.



تم بإرشادهم تحديد مكان إلقاء الجثة، حيث تمكنت قوات الإنقاذ النهرى من العثور عليها وإنتشالها، وتعرف عليها شقيق المجنى عليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



