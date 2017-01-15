الإسكندرية: إحباط محاولة تهريب 4 ملايين عبوة مستحضرات تجميل

تمكن ضباط الإدارة العامة بشرطة ميناء الإسكندرية البحري, اليوم /الاثنين/ من إحباط محاولة تهريب 4 ملايين عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر, تقدر قيمة الضرائب والرسوم الجمركية وغرامة التهريب المستحقة عليها بمبلغ 40 مليون جنيه.







وأكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بالإدارة قيام إحدى شركات الاستيراد والتصدير بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية, باستيراد "رسالة" قادمة من إحدى الدول الأجنبية مشتملة على "كبريتات صوديوم" داخل حاويات كما تحوى أصنافا مخالفة محظور دخولها للبلاد وذلك بقصد تهريب تلك الأصناف بطريقة غير مشروعة.





وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش مشمول "الرسالة" المشار إليها وأسفرت أعمالها عن ضبط 4000 كرتونة بداخلها 4 ملايين عبوة من مستحضرات التجميل مختلفة الأحجام والأشكال مجهولة المصدر وغير مثبته بالأوراق ودون موافقة الجهات المختصة.



