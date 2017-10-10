ضبط نحو 18 طن سلع و مواد غذائية منتهية الصلاحية بمخزن بالاسكندرية

تمكن ضباط ادارة شرطة التموين بالاسكندرية خلال حملاتهم لضبط السلع الفاسدة ومكافحة جرائم الغش التجاري من ضبط مالك مخزن تابع لمحلات عطارة "بدون ترخيص" لبيعه وحيازته 17 طنا و 965 كجم مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الادمي.

وردت معلومات الي ضباط ادارة شرطة التموين عن قيام مالك مخزن بدائرة قسم شرطة الرمل ثان شرق الإسكندرية بحيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية وبيعها معرضا حياة المواطنين للخطر.

بعد اتخاذ الاجراءات القانونية تم تفتيش المخزن وضبط (17,965) طن سلع غذائية "بقوليات, توابل, تمر هندى" غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تواريخ صلاحيتها المدونة عليها بقصد إعادة تعبئتها داخل عبوات جديدة وطرحها بالأسواق .

تم التحفظ علي المضبوطات واخطرت النيابة العامة للتحقيق.



