ضبط شخصين لحيازتهما كمية كبيرة من الألعاب النارية بقصد الإتجار

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة الألعاب النارية بقصد الإتجار.. فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط شخصين (صاحب محل ألعاب أطفال بدائرة القسم، وآخر سائق)مقيمان بدائرة القسم.. حال تواجدهما داخل المحل "ملك الأول" ، وعثر بداخله على كمية من الألعاب النارية مختلفة الأشكال والأحجام ، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانون



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