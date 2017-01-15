كشف غموض سرقة 13 ألف دولار من شركة استيراد بالنزهة

ضبط موظف بشركة إستيراد وتصدير بالقاهرة لقيامه بسرقة مبالغ مالية من داخل الشركة محل عمله.. وإعادة المسروقات)



فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من مالك شركة إستيراد وتصدير كائنة بدائرة القسم.. بإكتشافه سرقة مبالغ مالية (13,000 ألف دولار - 350 يورو) من داخل مكتبه بالشركة ملكه.

بالإنتقال والفحص تبين سلامة منافذ الشركة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (موظف بذات الشركة - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ولعلمه بإحتفاظ مالك الشركة محل عمله بمبالغ مالية داخل مكتبه فخطط لسرقته، وفى سبيل ذلك تمكن من الدخول عقب إنتهاء أوقات العمل بالشركة بإستخدام نسخة من المفاتيح المُسلمة إليه كعهدة ، وسرقة مبلغ مالى 12,720 ألف دولار ، 210 يورو من داخل المكتب.

تم بإرشاده ضبط المبلغ المستولى عليه بمسكنه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



