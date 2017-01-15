ضبط شخص استولى على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى لعملاء البنوك

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم الإلكترونية المستحدثة والإحتيال عبر شبكة الإنترنت.. فقد تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ، بقيام أحد الأشخاص بالدخول على موقع إحدى شركات الخدمات الجوية المحلية طالباً فتح حساب للإشتراك بإحدى خدمات التسوق والشحن ، والتى تتيح لعميل الشركة شراء منتجات عبر مواقع التسوق الإلكترونى خارج البلاد من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، وخصم قيمتها من حساب بطاقة الدفع الإلكترونى ، على أن يتم شحنها من خلال الشركة ، وإنهاء إجراءات الإفراج الجمركى وتسليمها للعميل بمقر إقامته ، وتلقى الشركة إعتراضات من بنوك أجنبية لإستخدام بطاقاتهم الإئتمانية الصادرة لعملائهم فى سداد قيمة رسوم الشحن والجمارك المقررة على منتجات تم شراءها عبر مواقع التسوق الإلكترونى بالخارج وتسليمها للمذكور، رافضين سداد تلك القيمة البالغة 73 ألف جنيه لإتمامها بموجب الإحتيال والإستيلاء على بيانات عملائهم.. مما عرض الشركة لأضرار وخسائر مادية.



أسفرت جهود إدارة مكافحة الجرائم المصرفية بالتنسيق مع فرع الإدارة بغرب الدلتا أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "حاصل على بكالوريوس نظم معلومات إدارية - مقيم بالإسكندرية) حيثُ إستغل المذكور درايته فى مجال إستخدام برامج القرصنة الإلكترونية وإختراق المواقع الإلكترونية المختلفة على شبكة الإنترنت فى الإستيلاء على البريد الإلكترونى لمستخدميها ، وإرسال رسائل خادعة على حساباتهم الإلكترونية تفيد طلب تحديث بياناتهم البنكية ، والإستيلاء عن طريق تلك الرسائل الخادعة على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى لبعض العملاء والضحايا ، وهو ما يعرف بأسلوب التصيد " PHISHING " وإستخدامها عقب ذلك فى شراء منتجات وبضائع من المواقع الإلكترونية لشركات التسوق الإلكترونى بالخــارج وشحنها للبلاد ، وإستلامها من خلال الشركة المشار إليها ، وخصم قيمة رسوم الشحن والجمارك المقررة على الشحنات من ذات حسابات البطاقات المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المذكور ، وبحوزته (جهاز "لاب توب") ، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة ، وأضاف بتمكنه من الإستيلاء على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى لعملاء البنوك بإتباع الأسلوب المشار إليه بإستخدام جهاز الكمبيوتر المضبوط بحوزته ، وبإرشاده تم ضبط (جهاز لاب توب– 5 هواتف محمولة – جهاز عرض "بروجيكتور" - 2 شاشة كمبيوتر - جهاز "أى باد" – شاحن منفصل "باور بنك" - مبلغ مالى) من متحصلات نشاطه الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



