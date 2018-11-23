حملات أمنية بعدد من المحافظات لضبط الخارجين عن القانون

شنت الأجهزة الأمنية بعدد من المحافظات اليوم /الاثنين/ حملات أمنية وتموينية ومرورية؛ لضبط الخارجين والمخالفين عن القانون.



ففي المنيا، تمكنت الأجهزة الأمنية بالمحافظة من ضبط 68 قضية تموينية متنوعة، و23 قطعة سلاح بدون ترخيص، و11 قضية مخدرات متنوعة، وتنفيذ 1754 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وتحرير 3884 مخالفة مرورية متنوعة.





وفي مجال إزالة التعديات، تم رفع وإزالة 497 حالة إشغال طريق متنوعة؛ لتحقيق سيولة مرورية للمواطنين، وضبط 42 مخالفة على نهر النيل و11مخالفة مسطحات، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.. كما تم إزالة 44 حالة تعد في مركزي (بني مزار - أبوقرقاص).





وفي بني سويف، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحرير 38 مخالفة متنوعة ما بين عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادات صحية، وحيازة زيت تمويني غير مصرح باستخدامه، وذبح خارج المجزر الحكومي، وعدم تغطية اللحوم بالشاش وبيع مثلجات بدون ترخيص.. فضلًا عن ضبط 10 كيلوجرامات لحوم مذبوحة خارج المجزر و11 زجاجة زيت طعام.





وفي كفر الشيخ، تمكنت الأجهزة الأمنية من إزالة كافة التعديات والإشغالات والصيد المخالف على بحيرة البرلس.



