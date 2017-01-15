ضبط مرتكب واقعة مقتل سائق بالمطرية خلال مشاجرة نشبت بينهما

فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المطرية من إحدى المستشفيات بإستقبالها ( سائق - سن 22 - مقيم بدائرة القسم ) مصاب بجروح متفرقة بالجسم ، وتوفى متأثراً بإصابته.





فقد تم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص سن 25 - مقيم بدائرة القسم) وأضافت التحريات بحدوث مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات عائلية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الأخير على المجنى عليه بسلاح أبيض (مطواة) محدثاً إصابته المشار إليها والتى أودت بحياته.





عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم وضبطه.. وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.







