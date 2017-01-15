حبس عاطلين بتهمة ترويج المواد المخدرة في الزيتون

أمرت نيابة الزيتون، بحبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بترويج المواد المخدرة على عملائهما، وأمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لتحليلها وفحصها، وإعداد تقرير مفصل بها، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وقد تلقى قسم شرطة الزيتون، بلاغا من الأهالى يفيد بقيام عاطلين ببيع المواد المخدرة بدائرة القسم.. وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم القبض عليهما وبحوزتهما 120 جرام هيروين وحشيش و156 قرصا مخدرا، تم اقتيادهما إلى القسم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.



