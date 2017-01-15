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ضبط عاطل كون مع سيدة تشكيلاً عصابياً تخصص في سرقة المساكن بالإسكندرية

ضبط عاطل كون مع سيدة تشكيلاً عصابياً تخصص في سرقة المساكن بالإسكندرية

تاريخ النشر

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين عن القانون والتشكيلات العصابية.. فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط (عاطل له معلومات جنائية) وبحوزته (فرد خرطوش وطلقتان من ذات العيار) لإشتراكه مع (ربة منزل "هاربة") فى تكوين تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب حوادث سرقات المساكن بإسلوب كسر الباب ، وبمواجهته إعترف بإرتكابهما (7) حوادث بدائرة القسم وحيازة السلاح للدفاع  وأرشد عن المسروقات (أدوات منزلية وكهربائية).
 وجارى تكثيف الجهود لضبط الهاربة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


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