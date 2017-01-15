ضبط رجل وزوجته يديران صفحة وهمية بـ”فيس بوك” للنصب على المواطنين

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإشتراك مع زوجته بإنشاء صفحات وهمية لشركة سياحية على مواقع التواصل الإجتماعي، وإستغلالها في النصب والإحتيال بزعم تنظيم رحلات سياحية وترفيهية.

ووردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، حول قيام مسئولي إحدى الشركات السياحية بإنشاء صفحات على مواقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” وإستغلالها فى النصب والإحتيال، بزعم تنظيم رحلات لبعض المدن السياحية داخل البلاد.

أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، أن تلك الصفحات الإلكترونية المشار إليها إحتيالية لشركات وهمية وعدم جدية العروض والبرامج السياحية المعلن عنها، وأن وراء ذلك النشاط الإجرامي حاصل على ليسانس حقوق – مقيم بالجيزة – سبق إتهامه فى 15 قضية “سرقة متنوعة – نصب –شيك – إتلاف – إستيلاء – جنحة مباشرة – خيانة أمانة – تبديد “، وزوجته – مقيمة بذات العنوان سبق إتهامها في 5 قضايا “تبديد – نصب – شيك”، حيث قام المذكوران بإنشاء الصفحات الإلكترونية المشار إليها، والإعلان عن تنظيم رحلات سياحية وترفيهية وحجز غرف فندقية بفنادق سياحية بالعديد من المدن السياحية، وقاما بإيهام ضحاياهما بأن الشركة حاصلة على ترخيص من وزارة السياحة لممارسة ذلك النشاط، وبعد سفر ضحاياهما إلى تلك المدن الساحلية يتبين عدم وجود حجوزات بأسمائهم.

وتمكنا المتهمان من خلال نشاطهما الإجرامي، الإستيلاء على أموال العديد من ضحاياهم عن طريق تحويلها للمتهمان عن طريق إحدى شركات تحويل الأموال بلغت أكثر من 163 عملية تحويل مالي بفئة الدولار الأمريكي، تتراوح عملية التحويل الواحدة ما بين 300 إلى 5000 دولار أمريكى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وعُثر بحوزتهما على مجموعة من إيصالات إستلام أموال عن طريق شركة تحويل الأموال المشار إليها بأسماء العديد من ضحاياهما بمبالغ مالية مختلفة، وهاتفين محمولين بداخلهما شرائح بأرقام الهواتف المثبتة بالصفحات الالكترونية الإحتيالية المُشار إليها، وجهاز لاب توب بفحصه فنيًا تبين إحتوائه على الروابط إلكترونية الخاصة بإنشاء الصفحات الإحتيالية المشار إليها، وكذا العديد من المراسلات الإلكترونية بينهما وبين العديد من ضحاياهما تفيد نشاطهما الإجرامي.

وبمواجهتهما أقرا بممارسة نشاطهما الإجرايى على النحو المشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



