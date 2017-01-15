ضبط أسلحة نارية وذخائر بحوزة عنصر إجرامي بالجيزة

فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة الجريمة بشتى صورها ، ولاسيما ضبط العناصر الإجرامية والخارجين على القانون حائزى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص ، وتكثيفاً لجهود الملاحقات الأمنية لإستهداف وضبط تلك العناصر.

فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة للبحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة مفادها قيام كلاً من:

(عاطل - سبق إتهامه فى3 قضايا "مخدرات سلاح , مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية"، ومطلوب التنفيذ عليه قضيتين "مخدرات - سلاح").

(عاطل - مقيم بدائرة مركز فرشوط بقنا).. بحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص لحراسة قطعة أرض يُقام عليها إنشاءات تابعة لإحدى شركات المقاولات الكائنة بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف قطعة الأرض المُشار إليها ، وأمكن ضبط المتهم الثانى ، وبحوزته (بندقية آلية - 4 خزائن - 45 طلقة من ذات العيار) , كما أرشد عن مكان إخفاء الأسلحة الخاصة بالمتهم الأول بذات قطعة الأرض المُشار إليها حيث أمكن ضبط (رشاش متعدد - 4 شريط طلقات يحتوى على 210 طلقة لذات العيار - بندقية آلية ، و4خزائن 50 طلقة من ذات العيار) ، وبمواجهته إعترف بقيامه بالإشتراك مع المتهم الهارب فى حيازة الأسلحة المضبوطة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.



