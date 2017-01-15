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مصرع 3 شباب وإصابة آخر فى حادث تصادم بالشرقية

مصرع 3 شباب وإصابة آخر فى حادث تصادم بالشرقية

تاريخ النشر

لقي 3 شباب مصرعهم بمحافظة الشرقية، وأصيب آخر صباح اليوم /الاحد، فى حادث تصادم بين دراجتين بطريق "ميت جابر- بلبيس"، تم إخطار نيابة بلبيس العامة، التى صرحت بالدفن.

وكان تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بلاغا من مركز شرطة بلبيس، بوقوع حادث تصادم بطريق" ميت جابر – بلبيس".

تبين أن الحادث وقع بين دراجتين بخاريتين بسبب السرعة الزائدة، وأسفر عن مصرع 3 شباب أعمارهم لم تتجاوز الثامنة عشر، من قريتي شبرا وتلبانة،  وإصابة الرابع بكسور، وتم إخطار النيابة العامة التي صرحت بالدفن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.


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