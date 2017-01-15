مصرع 3 شباب وإصابة آخر فى حادث تصادم بالشرقية

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لقي 3 شباب مصرعهم بمحافظة الشرقية، وأصيب آخر صباح اليوم /الاحد، فى حادث تصادم بين دراجتين بطريق "ميت جابر- بلبيس"، تم إخطار نيابة بلبيس العامة، التى صرحت بالدفن.
وكان تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بلاغا من مركز شرطة بلبيس، بوقوع حادث تصادم بطريق" ميت جابر – بلبيس".
تبين أن الحادث وقع بين دراجتين بخاريتين بسبب السرعة الزائدة، وأسفر عن مصرع 3 شباب أعمارهم لم تتجاوز الثامنة عشر، من قريتي شبرا وتلبانة، وإصابة الرابع بكسور، وتم إخطار النيابة العامة التي صرحت بالدفن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
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