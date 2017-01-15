ضبط 133 قضية تموينية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى،وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط مركبة نقل بدون لوحات معدنية فر قائدها هارباً – دائرة قسم شرطة بنى سويف (محافظة بنى سويف) لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها 1 طن (ألبان)غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير ظاهر فى خواصها الطبيعية، وفقاً لما

ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من مفتشى الأغذية بمديرية الشئون الصحية ببنى سويف، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة .



كما تم ضبط مالك مصنع غير مرخص لإنتاج المواد الغذائية ، بدائرة مركزشرطة طنطا (محافظة الغربية) لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها (4270)أربعة آلاف ومائتان وسبعون عبوة (عصائر)غير مدون عليها أية بيانات تجارية أو ثمة بيانات



تفيد تواريخ الإنتاج والصلاحية ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة .

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.



