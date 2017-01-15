مباحث الأموال العامة تضبط شخصا لقيامه بالنصب على راغبي السفر

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج.



جاء ذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم .. فقد رصدت المتابعة مؤخراً وجود العديد من الصفحات الإلكترونية الوهمية الإحتيالية على موقع التواصل الإجتماعى ( فيس بوك ) يعلن من خلال تلك الصفحات توافر تأشيرات دخول لإحدى الدول الأجنبية ( على خلاف الحقيقة ) .

فقد تم تشكيل فريق بحث من إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أسفرت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة ( عاطل- مقيم بدائرة مركز شرطة ملوى بمحافظة المنيا - سبق إتهامه فى قضيتى تبديد ، ومطلوب التنفيذ عليه فى قضية تبديد ) ..

إذ قام المذكور بممارسة نشاطاً إجرامياً إحتيالياً واسع النطاق فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج، وذلك عن طريق إنشائه العديد من الصفحات الإلكترونية الإحتيالية على مواقع التواصل الإجتماعى ( الفيس بوك ) بأسماء منتحلة وأعلن من خلال تلك الصفحات أمكانية قيامة بإستخراج تأشيرات دخول لإحدى الدول الأجنبية، وتمكن من خلال ذلك من الإستيلاء على مبالغ مالية من العديد من المواطنين بالإسلوب المشار إليه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة الأزبكية.. وعثر بحوزته على ما يلى :-

-عدد ( 3 ) صور ضوئية لتأشيرة دخول إلكترونية منسوبة إلى إحدى الجهات بإحدى الدول الأجنبية (مزورة كلياً).

-كمية من الصور الضوئية ( جوازات سفر – شهادات دراسية – صحيفة الحالة الجنائية – شهادات ميلاد ) بأسماء ضحاياه .

-مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى .

-عدد ( 2 ) هاتف محمول ، عدد ( 3 ) شرائح هواتف منسوبة لشركات إتصالات مختلفة .. وبفحص الهواتف المحمولة فنياً تبين أنهما محملان بالعديد من الرسائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى .

وبمواجهة المتهم إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه .. وأمكن الإستدلال على عدد ( 29 ) شخص من ضحاياه تمكن من الإستيلاء منهم على مبالغ مالية تراوحت ما بين (3000 إلى 5000 جنية مصري) بالإسلوب الإجرامى المشار إليه (جارى إستدعائهم وسؤالهم) .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .



