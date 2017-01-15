ضبط 401 قضية مخدرات وتنفيذ 70 ألف حكم قضائي في يومين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي بكل المحافظات، من ضبط 401 قضية مخدرات، وتنفيذ 70 ألف حكم قضائي متنوع، على مدى يومين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة حيال كل واقعة على حدة، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.



