حبس عاطل انتحل صفة أمين شرطة للنصب على أصحاب الأكشاك بمدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بانتحال صفة أمين شرطة للنصب على أصحاب الأكشاك بالمنطقة.

وكانت قد تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، تحت إشراف اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على عاطل انتحل صفة أمين شرطة، للنصب على أصحاب الأكشاك بمدينة نصر.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من بورود اتصال هاتفي لضباط وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان، من "أحمد. ص"، 32 سنة، صاحب كشك، مفاده حضور أحد الأشخاص مدعيا ًأنه أمين شرطة من قوة إدارة مباحث التموين، وطلب منه مبالغ مالية نظير عدم تحرير محاضر ضده، إلا أنه ارتاب في أمره فقام بالإبلاغ.

وانتقل ضابط بوحدة مباحث القسم، وتم ضبط "محمد. س"، 32 سنة، عاطل سبق اتهامه في القضية رقم 608 لسنة 2014م شبرا الخيمة ثان / قليوبية " مخدرات " والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 7907 لسنة 2014م مدينة نصر ثان " تبديد " والمقضي فيها بالحبس 4 سنوات بجلسة 14/11/2015م وبحوزته كارنيه باسمه منسوب صدوره للإدارة العامة لمعاهد معاوني الشرطة ( مزور )، تليفون لاسلكي منزلي موصل بشاحن سيارة، بادج مدون عليه الإدارة العامة للمرور " الانضباطي المروري "

وبمواجهته بما جاء بأقوال المبلغ وما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بانتحاله صفة أمين شرطة باستخدام المضبوطات حوزته بقصد النصب على أصحاب المحال التجارية والأكشاك والتحصل منهم على مبالغ مالية بدون وجه حق.

وتحرر عن ذلك رقم 3415 لسنة 2019م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق وجار تطوير مناقشته عما ارتكبه من حوادث أخرى.