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ضبط 3175 قضية سرقة تيار كهربائي متنوعة خلال 24 ساعة

ضبط 3175 قضية سرقة تيار كهربائي متنوعة خلال 24 ساعة

تاريخ النشر

تمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بالتنسيق مع فروعها المختلفة من ضبط 3175 قضية سرقة تيار كهربائي متنوعة ومخالفات شروط التعاقد، على مدار 24 ساعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

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